Quanti trofei ha vinto e quanti goal ha segnato Maradona?

Per i napoletani e gli argentini sarà sempre il miglior giocatore della storia. Per altri, uno dei top assoluti, spesso al primo posto, spesso nella classifica degli immortali.

Diego Armando Maradona è stato il calcio e sempre lo sarà, in ogni sua forma. Una vita complicata, ma legata indissolubilmente alla leggenda.

Scomparso il 25 novembre 2020, Maradona è riuscito in diverse imprese durante la sua carriera: portare il Napoli tra le grandi d'Italia, trascinare la Nazionale argentina alla vittoria del suo secondo Mondiale, disegnare traiettore improbabili e impossibili. Non ha segnato 800 goa in carriera o vinto 5 Champions League, ma parlare del Pibe significa ragionare sul mondo del pallone da ogni angolatura.

QUANTI TROFEI HA VINTO MARADONA?

Il riconoscimento più importante è senza dubbio quello del 1986, quando ha dominato i Mondiali nel suo paese, l'Argentina, portando il trofeo all'Albiceleste grazie a prestazioni monstre: l'emblema è ovviamente la partita vinta contro l'Inghilterra con il 'goal del secolo' e la mano de Dios.

Non solo la Coppa del Mondo, ma anche tre trofei con la maglia del Barcellona (Coppa di Spagna, Supercoppa di Spagna e Coppa della Liga) e ovviamente quelli alzati ai tempi del Napoli.

Al San Paolo, rinominato Diego Armando Maradona dopo la sua scomparsa, l'argentino ha potuto festeggiare il successo degli scudetti 1987 e 1990, della Coppa Italia 1987, della Supercoppa Italiana 1990 e della Coppa UEFA 1989.

Il totale? 10 medaglie d'oro, alle quali si aggiungono quella del Mondiale Under 20 del '79.

I GOAL DI MARADONA: NAPOLI E ARGENTINA

Quando si parla di Maradona, Napoli e Argentina sono sicuramente le maglie più note da lui indossate. Si sono goduti le sue gesta, però, anche i fans di Siviglia, Barcellona, Newell's Old Boys, Argentinos Juniors e Boca Juniors, tra alti e bassi.

