Maradona presentato dal Gimnasia La Plata: stadio pieno e sciarpe del Napoli

Diego Armando Maradona accolto da un bagno di folla a La Plata: stadio pieno e grande festa per il 'Pibe', spuntano anche le sciarpe del Napoli.

Diego Armando Maradona torna in per allenare il Gimnasia La Plata: dopo la firma sul contratto annuale e l'ufficialità è tempo di presentazione nello stadio Juan Carmelo Zerillo, meglio conosciuto come 'stadio del Bosque'.

Tanti festeggiamenti per le strade della città hanno anticipato l'arrivo dell'ex fuoriclasse azzurro, chiamato a risollevare le sorti di una squadra attualmente ultima in classifica nella argentina. Un caloroso benvenuto che il popolo di La Plata ha voluto dare in uno stadio completamente pieno.

La familia del Lobo 🐺, presente en El Bosque para darle la bienvenida a DIEGO 🔟🇦🇷

📸 @DiarioOle pic.twitter.com/2Uej07ateV — Diario Olé (@DiarioOle) September 8, 2019

Tra i tanti striscioni celebrativi sono spuntate anche alcune sciarpe del , a testimoniare gli anni d'oro di Maradona in . Il 'Pibe' è reduce però da un intervento al ginocchio e ha già fatto sapere che dirigerà i primi allenamenti da casa tramite telefono e alcuni video.