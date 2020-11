Maradona, calciatrice spagnola rifiuta il minuto di silenzio: "Era uno stupratore"

Mentre il mondo piange la scomparsa di Diego Armando Maradona dalla arriva una voce fuori dal coro: la calciatrice Paula Dapena ha preso una posizione forte in segno di protesta durante il minuto di silenzio per omaggiare il 'Pibe'.

Durante la sfida tra Viajes Interrias FF e Deportivo Abanca la ragazza si è seduta con le spalle voltate mentre le compagne osservavano il minuto di silenzio. Il gesto è stato ripreso dai presenti e ha già fatto il giro del web.

A tal proposito la Dapena ha poi motivato la sua scelta attraverso i microfoni del portale 'Libertadbajopalabra':

"Mi sono rifiutata di fare un minuto di silenzio per uno stupratore, un pedofilo e un molestatore. Per questo ho pensato di sedermi a terra e voltare le spalle: così ho fatto. Per le vittime non c'è stato un minuto di silenzio; quindi ovviamente non sono disposta a fare un minuto di silenzio per lui".