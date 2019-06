Annunciato il 14 giugno scorso il suo addio ai Dorados di Sinaloa per la necessità di risolvere alcuni problemi di salute, Diego Armando Maradona ha voluto smentire quelle voci messe in giro da alcuni media argentini e che lo vorrebbero malato di Alzheimer.

Il 'Pibe de Oro' ha deciso di affidare la sua replica ai social, postando sul proprio profilo Instagram un video nel quale se la prende con tutti quelli che hanno parlato di un principio di Alzheimer, sottolineando come queste voci siano false e anche molto gravi.

“Ciao a tutti quelli che mi seguono, volevo dire che chi sta parlando di Alzheimer mente. Non sanno quello che vuol dire questa parola, è qualcosa di terribile. La gente di Alzheimer muore, io non sto morendo. Questi figli… sanno che dicono queste cose solo per creare confusione e a me la confusione non va bene. Questo vuol dire non saper fare giornalismo”.