Maometto al Beitar Jerusalem, rabbia ultras: "Quel nome non può stare sulla nostra maglia"

Ali Mohamed, uno dei migliori talenti del campionato israeliano, è stato acquistato dal Beitar Jerusalem ma il gruppo ultras 'La Familia' non ci sta.

L'acquisto è sicuramente un grande colpo per il Beitar Jerusalem, eppure una frangia di tifosi non ha preso bene l'arrivo nella propria squadra di Ali Mohamed. La sua unica colpa? Il nome.

Il giovane talento nigeriano, considerato uno dei migliori giocatori del campionato israeliano, infatti si chiama come Maometto. Una cosa inaccettabile per lo storico gruppo ultras di estrema destra 'La Familia'.

Ecco allora che il proprietario del Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, secondo 'Il Fatto Quotidiano' nelle ultime ore avrebbe ricevuto gravi minacce a causa dell'acquisto di Mohamed.

הוא נשאר צהוב שחור: הקשר עלי מוחמד סיכם על הצטרפותו לקבוצה לשלוש השנים הבאות.

בניון: ״מדובר בתוספת כוח משמעותית עבורנו, עלי מוחמד היה אחד השחקנים המצטיינים בליגה בעונות האחרונות והצטרפותו אלינו בהחלט מהווה אמירה בנוגע לבניית הסגל העמוק והחזק שלנו״.#יאללהביתר💛🖤 pic.twitter.com/AyYnEcD9qE — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) June 10, 2019

Il presidente però non intende farsi condizionare e tira dritto per la sua strada nonostante in passato il gruppo 'La Familia' sia arrivato a incendiare la sede del club dopo l'acquisto di due giocatori musulmani.

"La religione, come nel passato, non è più un criterio per gli acquisti dei calciatori e non lascerà che una minoranza possa offuscare la reputazione del club”.

Mohamed peraltro, a dispetto del suo nome, non è musulmano ma cattolico praticante. Non abbastanza evidentemente per accontentare il gruppo ultrà che si rifà al revisionismo del sionismo.