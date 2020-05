Mantova e Palermo festeggiano: manca solo l'ufficialità per la promozione in Serie C

La Lega Nazionale Dilettanti ha proposto alla FIGC la cristallizzazione delle classifiche e la promozione delle prime di ogni girone di Serie D.

La Serie D si avvia verso la definitiva conclusione dei campionati. Manca soltanto l'ultimo ok, quello della FIGC, per permettere alle nove squadre prime in classifica nei propri gironi di festeggiare la promozione.

In un comunicato ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la proposta (votata all'unanimità) di promuovere le prime al momento dell'interruzione, cristallizzando la classifica.

"[...] Per quanto riguarda la Serie D, la LND proporrà al massimo organismo federale la cristallizzazione delle classifiche al momento dell’interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento. [...]"

🔎 Queste le proposte che la #LND porterà al prossimo Consiglio Federale della #FIGC per stabilire i meccanismi di conclusione dei campionati nazionali e regionali.



🔗 https://t.co/Kmk3L4SPAT#ilCuoredelCalcio — LND (@LegaDilettanti) May 22, 2020

Manca dunque soltanto il bollino del massimo organo federale per decretare le promozioni, tra le altre, anche di due piazze storiche come e Mantova, che tornano tra i professionisti.

Altre squadre

Verso la promozione in Serie C anche Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto. Beffa per il , che era in lotta con il Bitonto e soltanto un punto dietro.