Manolas raggiunge Pjanic negli Emirati Arabi: è un giocatore dello Sharjah

Nuova avventura per il difensore greco allo Sharjah: giocherà negli Emirati Arabi con l'ex compagno ai tempi della Roma Miralem Pjanic.

Kostas Manolas lascia l'Olympiacos e vola negli Emirati Arabi. L'avventura in Grecia dell'ex difensore di Roma e Napoli si conclude dopo solo otto mesi dal ritorno ad Atene: è fatta per il trasferimento nelle fila dello Sharjah.

Il nuovo club del difensore classe 1991 ha pubblicato le prime immagini dell'arrivo negli Emirati e delle visite mediche, iter a cui si è sottoposto Manolas prima della firma del contratto.

Nello Sharjah il greco ritrova Miralem Pjanic con cui ha condiviso lo spogliatoio per due anni (2015 e 2016) alla Roma. Il centrocampista bosniaco si è trasferito nel club emiratino nelle scorse settimane da Barcellona in prestito.

Atteso nelle prossime ore l'annuncio ufficiale dello Sharjah, pronto ad accogliere Kostas Manolas. L'ex difensore di Roma e Napoli - 9 goal e 6 assist in 216 presenze in Serie A - si appresta a vivere una nuova esperienza, questa volta lontano dall'Italia e dalla sua Grecia. Una sfida che ha accettato rimettendosi in gioco lontano dall'Europa.