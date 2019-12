Manifestazione a Barcellona: Real Madrid e blaugrana nello stesso albergo

Per evitare di arrivare allo stadio in ritardo o episodi di violenza, prima del Clasico entrambe le squadre saranno al Princesa Sofia.

Manca pochissimo alla gara più attesa dai tifosi di e . Alla sfida che tutto il mondo aspetta con trepidazione, come del resto nell'ultimo decennio. Al Camp Nou il Clasico dopo due mesi dal rinvio causa manifestazione per l'indipendenza della Catalogna. Che si svolgerà nuovamente nella giornata del big match.

Segui Barcellona-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

Per questo motivo, per evitare di arrivare in ritardo al Camp Nou, o peggio per evitare qualsiasi incidente lungo il percorso per lo stadio, il Barcellona ha deciso di passare la notte di martedì all'hotel Princesa Sofia, struttura distante appena 500 metri dal suo stadio.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Clasico dunque inizierà già diverse ore prima, visto e considerando che il Real Madrid alloggerà nel medesimo hotel. Preoccupati dalla manifestazione, i dirigenti dei Blancos hanno deciso di stare nella struttura più importante e vicina al Camp Nou, per il stesso discorso fatto con i rivali del Barcellona.

Tsunami Democràtic ha convocato una nuova manifestazione a Barcellona proprio nel giorno del Clasico per avere ovviamente massima visibilità: una decisione che ha portato la squadra di Valverde e quella di Zidane ad optare per lo stesso hotel, a pochi passi dal Camp Nou.

La rivalità però inizierà solamente in campo: molti giocatori di Real e Barcellona sono infatti amici, ragion per cui un incontro in hotel non darà certo vita ad una guerra pre-gara...