Mangala e il Coronavirus: "All'inizio pensavo a uno scherzo, è stato uno shock"

Il difensore del Valencia è risultato positivo al tampone e ha raccontato le sue sensazioni: "Non avevo sintomi, stavo come ogni giorno".

Uno dei giocatori risultati positivi al Coronavirus in casa è stato Eliaquim Mangala. Il difensore fancese ha spiegato di non avere sintomi, ma lo shock nello scoprire la notizia è stato forte.

In un'intervista a 'L'Équipe', infatti, l'ex di e ha confessato di aver pensato che all'inizio si trattasse soltanto di uno scherzo.

“Venerdì abbiamo fatto alcuni test. Non avevo sintomi, stavo come ogni giorno. Quando domenica il dottore mi ha detto che ero positivo è stato uno shock. Pensavo fosse uno scherzo. Quando ha parlato di quarantena, di stare per 14 giorni lontano dai miei figli, ho capito che non lo era”.

E così anche per Mangala è iniziata la vita in isolamento in casa sua lontano dalla sua famiglia, che vive su un altro piano dell'abitazione. Dove, comunque, il francese si può allenare normalmente, non avendo sintomi.