Manfredini e la passione per i cavalli: "Li studio come facevo con gli attaccanti"

L'ex Atalanta Thomas Manfredini racconta il suo amore per i cavalli: "Ho preso il patentino per correre, faccio gare per dilettanti".

Con le maglie di , , Catania, e ha speso gran parte della propria carriera in . Ora, a distanza di quattro anni dal suo ritiro, Thomas Manfredini può dedicarsi a tempo pieno alla sua grande passione per i cavalli.

Ai microfoni di 'Sportweek' l'ex centrale nerazzurro ha raccontato il suo amore per i cavalli:

"Mi sono innamorato dei cavalli da bambino, e da ferrarese ho seguito bene l’ascesa di Varenne. Per questo, appena sono diventato professionista, ho comprato un cavallo. Col tempo ho creato un allevamento, ma non potevo fare di più. L’ippica non è vista benissimo nel mondo del calcio e cavalcare può causare infortuni. Per cui, per quasi 20 anni, l’ho vissuta a distanza".

Dai campi di calcio alle corse con i cavalli, Manfredini ha cambiato vita tenendo però quella stessa adrenalina dettata dalla competizione:

"Ora mi ci dedico a tempo pieno. Ho 4-5 cavalli, allenati da un professionista, e nel frattempo ho anche preso il patentino per correre. Faccio le gare “Gentlemen”, per dilettanti, e mi diverto tantissimo: provo la stessa adrenalina che sentivo in campo".

Prima analizzava i movimenti degli attaccanti avversari, ora studia le caratteristiche dei cavalli:

"Mi preparo alle gare come facevo per le partite, studiando gli avversari: prima erano gli attaccanti, ora i cavalli. Analizzo le loro caratteristiche, vedo le corse precedenti e penso alle tattiche più efficaci. È una cosa che mi tiene vivo".

213 presenze in Serie A, per la maggior parte con la maglia dell'Atalanta: Manfredini ha coltivato la sua passione per i cavalli anche durante la sua carriera calcistica, per poi dedicarsi in pieno anche alle corse dopo il suo ritiro nel 2016.