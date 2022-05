Mane non rinnova con il Liverpool: addio in estate, c'è il Bayern Monaco

Il calciatore senegalese ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i 'Reds', in scadenza a giugno 2023: contatti con il club bavarese.

Sadio Mane e il Liverpool sono sempre più vicino al divorzio. Il calciatore senegalese ha intenzione di lasciare i 'Reds' in estate e intraprendere una nuova avventura.

Come appreso da GOAL, il 30enne è pronto per una nuova sfida dopo i sei anni ad Anfield. Nei giorni scorsi lo stesso Mane aveva parlato di un annuncio imminente circa il suo futuro, ma al termine della finale persa ieri sera contro il Real Madrid a Parigi il senegalese ha preferito non parlare.

Proprio come Salah e Firmino, Mane ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 ma ha deciso da tempo di non prolungare l'accordo. Il futuro del senegalese potrebbe essere al Bayern Monaco, che monitora con attenzione la sua situazione.

Le indiscrezioni parlano di un summit tra il suo agente Bjorn Bezemer e il direttore sportivo del club tedesco Hasan Salihamidzic. Una notizia che non è affatto piaciuta al Liverpool, che l'ha vista come una distrazione in vista della finale di Champions League. Lo stesso Jurgen Klopp ha lanciato una frecciatina velata alla società teutonica nella conferenza stampa alla vigilia della gara dello Stade de France.

Al momento il Bayern Monaco non ha presentato proposte per Mane, con il Liverpool che chiede almeno 30 milioni per lasciar partire il senegalese a un anno dalla scadenza del contratto. I 'Reds' vorrebbero assicurarsi anche un sostituto all'altezza prima di dare il via libera alla cessione, nonostante l'arrivo a gennaio di Luis Diaz dal Porto.

In questa stagione, Mane ha segnato 22 goal tra tutte le competizioni, un bottino importante per l'attaccante del Senegal campione d'Africa. I numeri dell'ex Southampton ad Anfield sono incredibili: dal 2016 ad oggi ha realizzato 120 goal in 268 presenze, giocando in ogni posizione nel reparto avanzato e vincendo tutti i titoli a disposizione.

Per Mane potrebbe essere, dunque, arrivato il momento di cambiare aria e affrontare una nuova sfida. Probabilmente lontano da Liverpool e dall'Inghilterra, con il Bayern Monaco che spera di assicurarselo in un'estate che si preannuncia rovente.