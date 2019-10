Mane controcorrente: "Non mi servono dieci Ferrari, posso aiutare la gente"

L'attaccante del Liverpool non si dà al consumismo sfrenato: "Preferisco che il popolo riceva un po' quello che la vita mi ha dato".

Dalla povertà, assoluta, alla ricchezza, assoluta. Un cambio drastico che molto spesso porta i calciatori a togliersi diverse soddisfazioni, mai provate dalla propria famiglia o dagli amici. Grosse case, macchine velocissime, viaggi da sogno. C'è poi, chi come Sadio Manè, guarda oltre.

L'attaccante del , intervistato da Teledakar, ha evidenziato come non sia per nulla interessato a fare acquisti folli proprio in virtà del suo passato in . Infanzia e adolescenza vissute in grandi difficoltà, prima di essere notato dal AS Génération Foot, creato grazie al sostegno del Metz.

Mane non vuole darsi al consumismo più sfrenato:

"Perché dovrei volere dieci Ferrari, venti orologi e due aerei? Cosa faranno questi oggetti per me e per il mondo? Io so cosa voglia dire avere fame, ho lavorato nei campi, sono sopravvissuto alle guerre, ho giocato a calcio a piedi nudi, non sono andato a scuola perché non potevo permettermelo".

Ora Mane è uno dei calciatori più ricchi del mondo, grazie alle vittorie con il Liverpool e ai vari sponsor che l'hanno scelto negli ultimi anni in virtù di una enorme forza in zona goal dimostrata prima con il Metz, dunque con , e Reds.

I milioni di Mane? Per il popolo, sopratutto del suo amato Senegal:

"Oggi con quello che guadagno grazie al calcio posso aiutare la mia gente, ho costruito scuole e uno stadio, fornisco vestiti, scarpe, cibo per le persone in estrema povertà. Preferisco che il mio popolo riceva un po' di ciò che la vita mi ha dato".

Applausi a scena aperta.