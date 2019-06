Mané a sorpresa: "Scambierei la Champions con la vittoria in Coppa d'Africa"

Dopo aver chiuso la stagione vincendo la con il , Sadio Mané vuole prendersi un altro trofeo: la Coppa d'Africa con il suo .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Per farlo sarebbe disposto a tutto, anche a scambiare la stessa Champions vinta con i Reds a Madrid lo scorso 1 giugno.

L'articolo prosegue qui sotto

"Scambierei la vittoria in Champions League con il Liverpool con quella della Coppa d’Africa con il Senegal, perché sarebbe straordinario portare al successo la mia nazione, che non ha mai trionfato in questa competizione. Tornare a Dakar con in mano la coppa sarebbe qualcosa di eccezionale, è il mio sogno più ‘pazzo’".