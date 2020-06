Mandzukic vuole tornare in Europa: il croato in Qatar ha già nostalgia

Mario Mandzukic sente la nostalgia dell'Europa e secondo 'Tuttosport' potrebbe tornare, magari in Bundesliga o in Premier League.

Mario Mandzukic a dicembre ha lasciato la per cambiare completamente aria, approdando in all'Al Duhail. Con questa maglia, primo dello stop dovuto alla pandemia da coronavirus, il croato ha siglato 2 goal in 8 partite.

E secondo quanto riportato da 'Tuttosport', però, questo score potrebbe interrompersi qui. Il croato infatti comincia a sentire nostalgia del grande calcio, dell'Europa che conta. Lo stop per il coronavirus ha fatto riflettere Mandzukic che, tra l'altro, con la pausa estiva prima della nuova stagione potrebbe ancora prolungare il periodo di inattività.

Per questo l'ex Juventus ha cominciato a riflettere sulla possibilità già di cambiare maglia. All'orizzonte ancora non ci sarebbero vere e proprie trattative, ma soltanto qualche idea. Le più concrete portano ad esempio in e Premier League, con e che erano state molto vicine a lui la scorsa estate.

Mandzukic ha iniziato a pensare con nostalgia al calcio europeo e così sembra guardare alle possibilità che si aprono per un eventuale ritorno, anche se ovviamente non alla Juventus...