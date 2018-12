Mandzukic tornado Juventus contro le big: ha segnato a tutte

Dopo Lazio, Napoli, Inter e Milan, Mandzukic segna anche contro la Roma. Il croato della Juventus non ha sbagliato una gara decisiva.

Ci sono grandi giocatori. E grandi giocatori. La differenza? I primi sanno essere decisivi contro le big, nelle gare che contano. Gli altri no, ampiamente deludenti nelle sfide decisive. Della prima schiera fa sicuramente parte Mario Mandzukic , bomber della Juventus a dir poco essenziale per Madama in questa prima parte di stagione.

La Roma è l'ultima vittima di Mandzukic, che ha completato il suo en-plein di squadre battute in questo 2018/2019, sia di piede che di testa. Ha deciso la gara contro il Napoli con una doppietta. Ha contribuito a battere Milan e Lazio, ha segnato l'unica rete nel successo contro l'Inter. I numeri parlano per lui.

Se Cristiano Ronaldo è il cannoniere stagionale della Juventus, Mandzukic è l'uomo giusto al momento giusto. Non sente minimamente la pressione ed anzi diventa ancora più forte davanti ad una grande sfida. Basti pensare anche al passato, quando in finale di Champions, proprio contro l'amico CR7, tenne aperta per un po' la sfida con un goal da mille e una notte.

Nei social impazza il Mario No Good, ovvero il Mandzukic continuamente serio, da guerriero. In campo lui è sempre good, sempre perfetto nell'aiutare la Juventus a venire fuori da una gara bloccata e senza sbocchi. Punta, con Cristiano a sinistra o al suo fianco nel 4-3-1-2, difficilmente sbaglia i grandi match.

In questa stagione però a differenza del passato risulta decisivo solo in campionato, mentre in Champions ha faticato più del previsto, segnando però il goal di platino contro il Valencia, che alla fine della fiera è valso il primo posto davanti al Manchester United.

Classe 1986, a maggio compirà 33 anni. Un giocatore spesso sottovalutato, sopratutto in passato, ma che con Allegri ha toccato i punti più alti della sua carriera, agendo da tuttofare sulla fascia ed ora nuovamente da prima punta implacabile dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.

Escludendo Cristiano Ronaldo, Mandzukic è stato l'unico giocatore di Serie A inserito tra i finalisti del Pallone d'Oro. Grandi risultati con la Juventus, grandi risultati con la Croazia. Un 'mostro' sguinzagliato da Allegri contro tutti altri pari. Come lui, però, nessuno.