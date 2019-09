Mandzukic in Qatar, Paratici conferma la trattativa della Juventus: "Lo ringrazieremo sempre"

Prima della gara contro la Fiorentina il dirigente della Juventus ha svelato che l'addio del croato potrebbe essere imminente.

Dopo quattro stagioni e quattro Scudetti, dopo aver guidato la in - segnando anche nella finale persa contro il - Mario Mandzukic sta per lasciare i bianconeri. La cessione in potrebbe infatti arrivare nei prossimi giorni.

Non convocato per il terzo match di campionato contro la , Mandzukic è in trattativa per un traferimento in Qatar. Nel paese della penisola araba il calciomercato si concluderà il prossimo trenta settembre: l'addio dunque potrebbe concretizzarsi realmente, come confermato da Paratici.

Il direttore sportivo della Juventus ha evidenziato come Mandzukic possa trasferirsi nel campionato qatariota a breve:

"Ci sono opportunità di mercato, lo ringrazieremo sempre. C'è una situazione in ballo in Qatar e in comune con lui abbiamo deciso di non convocarlo. Mario è stato un giocatore importantissimo per noi, un grande campione"

Approdato alla Juventus nel 2015, Mandzukic ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri lo scorso aprile fino al 2021. Nonostante il prolungamento si è comunque spesso parlato di un un suo possibile addio, con la permanenza di Higuain e Dybala a spingerlo lontano dalla Juventus.

Del resto Sarri era stato chiaro qualche settimana fa, evidenziando come la rosa fosse troppo ampia, tanto da dover tagliare qualcuno in ottica lista Champions. Oltre ad Emre Can non ha trovato posto proprio lo stesso Mandzukic, deciso così a continuare la sua carriera altrove.

44 goal in 162 presenze con la Juventus per Mandzukic, che durante l'era Allegri ha saputo reinventarsi come esterno offensivo, giocando comunque in parte anche nel naturale ruolo di centravanti. Ora, a meno di sorprese, giocherà lontano dall'Europa per la prima volta: lo attende l'Al-Duhail dell'amico Benatia.