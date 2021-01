Mandzukic tirato a lucido: "Il Milan non si preoccupi, sono pronto"

E’ iniziata l’avventura di Mario Mandzukic al Milan. I primi test non lasciano dubbi: dal punto di vista fisico è in ottime condizioni.

L’ufficialità tanto attesa è arrivata nella giornata di martedì: Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del .

Già in città da alcuni giorni, l’ex , dopo aver apposto la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi ai meneghini (c’è anche l’opzione per un ulteriore anno) si è recato a Milanello per prendere confidenza con quella che sarà la sua nuova ‘casa’.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Mandzukic dopo essersi intrattenuto con qualche nuovo compagno e con Stefano Pioli, ha svolto i suoi primi allenamenti in rossonero prima in palestra e poi sul campo, destando sensazioni più che positive.

Fermo da luglio, da quando cioè ha interrotto il suo rapporto con l’Al-Duhail, l’attaccante croato è parso in ottime condizioni e di fatto tirato a lucido dal punto di vista fisico.

Nonostante i tanti mesi senza partite ufficiali, Mandzukic non ha mai smesso di allenarsi ed anzi, come da lui stesso ammesso ai microfoni del canale ufficiale del club, ha lavorato duramente per farsi trovare pronto all’appuntamento con la sua nuova squadra.

“Ho lavorato duramente per meritarmi la chiamata del Milan. Chi mi conosce sa quanto mi sono allenato per tornare a giocare in una grande squadra. Il Milan non deve preoccuparsi, io sono pronto”.

I risultati dei test effettuati hanno spazzato via tutti i possibili dubbi. Mandzukic non solo sta bene, ma è già pronto a dare il suo contributo anche in partita.

Lo stesso Super Mario non vede l’ora di ripartire ed anzi già si vede in campo al fianco di Zlatan Ibrahimovic.