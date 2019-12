Mandzukic saluta la Juventus: "Non dimentico vittorie e trofei, grazie a Marotta e Allegri"

Dopo la cessione in Qatar , più precisamente al Al Duhail , Mario Mandzukic rivolge il pensiero al mondo . Lo fa via social, con un lungo post apparso sul proprio profilo Instagram.

"È impossibile riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la Juventus".

"Un grande ringraziamento a Mr Allegri e a Mr Marotta per avermi voluto a - è stato un privilegio giocare per la Juventus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che provo per il club".