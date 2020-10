Mandragora torna alla Juventus, è ufficiale: 10 milioni di euro all'Udinese

Rolando Mandragora torna alla Juventus a titolo definitivo: il giocatore resterà in prestito all'Udinese, che incasserà 10 milioni di euro.

Definito dopo settimane di dubbi il futuro di Rolando Mandragora, che si trasferirà ufficialmente alla a titolo definitivo. Operazione da circa 10 milioni di euro per il centrocampista, che tornerà dunque alla base.

Questo il comunicato del club bianconero, che chiarisce anche formula e cifre dell'affare:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022".

Mandragora ha firmato un contratto fino al 2025, ma resterà comunque in prestito fino al termine dell'attuale stagione all'Udinese, con opzione per la successiva. Il giocatore è ancora alle prese con l'infortunio al legamento crociato del ginocchio e dovrebbe tornare in campo a novembre.