Mandragora pronto: "Proverei volentieri ad essere il play della Juventus"

Quando il calcio tornerà, Mandragora lavorerà per diventare un big del calcio, magari lottando con Pjanic e Bentancur alla Juventus.

Pensare solo ed esclusivamente alla pandemia, per chi è rinchiuso in casa a causa di ovvi motivi, sarebbe controproducente. Con lo sguardo serve andare oltre, per affrontare la questione in maniera psicologica, essenziale per andare avanti. Magari pensare al calcio, o al calciomercato. O sognare di tornare alla , vero Rolando Mandragora?

Ex bianconero, ora veste un'altra maglia bianconera, quella dell' . A 21 anni Mandragora sta maturando rapidamente e ha su di sè gli occhi di diverse big, con la Juventus che ha tra le mani la possibilità di ricomprare il suo vecchio giocatore prima delle altre pretedenti.

Inutile nasconderlo, Mandragora tornerebbe volentieri alla Juventus, come evidenziato a Sky Sport:

"Il mio ruolo preferito è quello di play e conosciamo la forza di Pjanic e Bentancur. Sarebbe difficile ma ci proverei volentieri".

Combattere con uno dei migliori al mondo in quel ruolo, leggasi Pjanic, e con chi lavora per esserlo, ovvero Bentancur, rappresenta una sfida non impari, che Mandragora ha intenzione di provare a combattere prima o poi. Per ora il calcio e il mercato sono fermi, ma non il desiderio di crescita del classe '97.

Il presente è cristallizzato, ma di base bianconero friulano:

"In questo momento sono un giocatore dell'Udinese, ma è chiaro che fa sempre piacere sentire nomi di squadre importanti".

Sotto contratto con l'Udinese fino al 2023, ma tra qualche mese la Juventus potrà esercitare il diritto di opzione per riacquisire Mandragora per 26 milioni. Presente anche la possibilità dei friulani di cederlo altrove: in quel caso Madama riceverebbe un corrispettivo di 200.000 euro ed un premio pari al 50% dell’eventuale differenza positiva tra il valore della cessione ed i 20 milioni. Si vedrà.