Mancini su Zaniolo: "Situazione particolare, non possiamo rischiare"

Roberto Mancini cauto sul recupero di Nicolò Zaniolo anche in chiave Nazionale, poi esalta l'Inter: "Affinità tra la mia e quella di Conte".

Con l'infortunio di Nicolò Zaniolo, niente azzardi. Roberto Mancini, a margine di una conferenza tenuta in qualità di testimonial della Regione Marche, indica la strada della prudenza commentando la probabile assenza del centrocampista della Roma nella spedizione azzurra agli Europei.

"La situazione di Zaniolo è un po’ particolare, perché dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio, è un ragazzo giovane e non possiamo permetterci di metterlo a rischio".

Da Zaniolo a Moise Kean, ritrovatosi al PSG.

"Sta facendo molto bene a Parigi, sta maturando, è un giocatore che può diventare veramente molto bravo, sicuramente sarà uno che in Nazionale giocherà ancora per molti anni".

Ad Euro 2020, l'Olimpico riaprirà parzialmente i battenti ai tifosi.

"Spero che gli stadi possano riaprire anche prima, in campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti. Spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar, ristoranti, teatri".

Mancini infine esalta l'Inter, prossima a mettere le mani sullo Scudetto.