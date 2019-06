Mancini vara l'Italia anti-Grecia: Bernardeschi falso nove

Il Ct dell'Italia, Roberto Mancini, pensa alla squadra da opporre alla Grecia nelle Qualificazioni agli Europei: Bernardeschi probabile falso nove.

Si avvicina per l' il primo impegno di giugno nel Gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2020 , che vedrà gli azzurri opposti alla Grecia sabato sera all'Oaca Spiros Louis di Atene. Il Ct Roberto Mancini , secondo quanto riporta 'Tuttosport', nelle ultime ore starebbe accarezzando l'idea di avvalersi di Federico Bernardeschi come 'falso nove' nel tridente d'attacco con Chiesa e Insigne.

Non si tratterebbe di una novità assoluta, ma di una sorta di riproposizione dello schieramento tattico visto all'opera contro la in lo scorso 14 ottobre 2018. L'Italia in quell'occasione collezionò tante palle-goal, riuscendo a concretizzare il risultato solamente nel finale con la rete vincente di Biraghi arrivata in pieno recupero.

Quella di Bernardeschi falso nove appare dunque al momento la prima scelta dell'allenatore jesino, anche se naturalmente non mancano le alternative a questo schema tattico. La prima è rappresentata dall'utilizzo del centravanti della Immobile come prima punta, senza escludere nemmeno le opzioni Quagliarella e Kean. In questa seconda ipotesi, meno probabile, Bernardeschi contenderebbe a Insigne il posto di esterno alto a sinistra.

Pochi dubbi invece a centrocampo, dove con il doppio playmaker Verratti-Jorginho dovrebbe trovare spazio Nicolò Barella, probabilmente alle ultime apparizioni in Nazionale da giocatore del . Dietro, davanti a Sirigu, con la conferma di Bonucci e Chiellini al centro, per giocare da terzini sono favoriti Florenzi a destra ed Emerson Palmieri a sinistra.