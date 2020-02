Mancini torna a centrocampo: contro l'Atalanta scelta quasi obbligata per la Roma

Gianluca Mancini, con ogni probabilità, tornerà a giocare da centrocampista per la squalifica di Cristante e l'infortunio di Diawara.

Dopo l'infortunio di Diawara, nelle scorse settimane Paulo Fonseca ha sempre rifiutato l'idea di poter tornare a schierare Gianluca Mancini da centrocampista. Il motivo, secondo quanto detto dal tecnico portoghese, ricadeva nel fatto di dover così cambiare due reparti e di movimentare troppo l'assetto della .

Adesso però, dopo due sconfitte sonore come contro e e la squalifica di Cristante, Paulo Fonseca sembra costretto a tornare alla scelta che a inizio stagione aveva portato parecchi benefici in casa Roma.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', sabato prossimo contro l' , l'ex difensore bergamasco giocherà proprio da centrale di centrocampo al fianco di Jordan Veretout. Una scelta già messa in atto per ben sei partite da Fonseca ad inizio stagione.

In quelle occasioni Mancini aveva dato molto equilibrio alla squadra in fase difensiva, con l'inserimento di un altro centrale come Fazio. Soprattutto contro un attacco come quello dell'Atalanta, avere tre difensore centrali di ruolo in campo potrebbe dare i giusti risultati.

La possibilità che invece appare meno probabile, ad oggi, è quella di indietreggiare la posizione di Lorenzo Pellegrini.