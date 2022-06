Mancini tira dritto: "Proveremo a vincere i Mondiali 2026 con i giovani"

Dopo un periodo buio, le prime buone impressioni. Dopo aver fermato la Germania, l'Italia è tornata al successo battendo l'Ungheria, prendendosi la testa nel girone di Nations League. Ora, per guardare avanti con fiducia e confermare la possibilità di affidarsi ai giovani, l'Inghilterra.

Terzo incontro di Nations League,un anno dopo averlo battuto a Wembley, così da conquistare gli Europei. Il passato, dimenticato. Il presente vede infatti gli azzurri combattere per dimenticare la mancata qualificazione ai Mondiali con gli Europei 2024 e la prossima Coppa del Mondo.

Un torneo che Mancini, in conferenza, assicura di voler conquistare:

Contro l'Inghilterra non ci sarà Balotelli, vista la volontà di andare avanti con gli Under

"Voglio bene a Mario davvero tanto e se in questi anni avesse fatto ciò che era capace di fare sarebbe anche tornato. Forse avrei potuto pensarci per la gara di novembre con la Svizzera, quando c'erano 10-12 infortunati".

Secondo Mancini il nuovo ciclo non sarebbe potuto arrivare prima:

"Era una cosa impossibile da fare. Noi abbiamo vinto l'Europeo ed esattamente dopo un mese e mezzo abbiamo iniziato a giocare. Quella era la squadra che aveva anche iniziato le qualificazioni Mondiali e a parte Chiellini e Bonucci sono tutti ragazzi sotto i 30 anni. Contro la Macedonia abbiamo tirato 40 volte. Purtroppo è così, è inutile tornarci sopra. Non c'era tempo e nemmeno una logica. Non è che avevamo in campo giocatori con più di 32-33 anni, erano tutti giocatori di 27-28 anni".