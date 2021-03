Mancini svela: "Barella potrebbe essere titolare, domani la sfida più difficile"

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, che sta preparando a Coverciano il trittico di incontri di qualificazione al Mondiale 2022 (esordio giovedì a Parma contro l'Irlanda del Nord), ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di questa sfida.

Roberto Mancini ha cominciato parlando proprio della partita di domani contro l'Irlanda del nord:

Sulla formazione, Roberto Mancini ha rivelato di avere pochi dubbi. Poi ha parlato della condizione di qualche giocatore:

"Barella si è allenato in modo intenso oggi e potrebbe partire titolare, non ha perso molto e conosce bene la squadra. Ci sono due ipotesi per sostituire Jorginho, vediamo come sta Sensi che è arrivato solo oggi, farà l'allenamento e poi vedremo, ma l'ipotesi Locatelli è la più accreditata. Kean era veramente stanco, io credo sia un affaticamento post-Covid. In accordo con il PSG abbiamo deciso di non rischiarlo e di non farlo giocare. L'attaccante titolare? Abbiamo tre partite consecutive, non posso pensare di far giocare sempre un giocatore ad ogni partita"