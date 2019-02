Mancini sull'Italia del futuro: "Zaniolo è una mezz'ala. Voglio una squadra pronta per Euro 2020"

Mancini: "Per tornare ai vertici con l'Italia ci vorrà ancora un po' di tempo. Zaniolo lo considero una mezz'ala. Balotelli lo seguiamo".

Tra gli ospiti della trasmissione 'Tiki Taka' su Italia, in onda domenica sera, c'è stato anche il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. Diversi gli argomenti sui quali gli è stato richiesto di intervenire, in primis l'attuale situazione del nuovo corso azzurro in vista delle qualificazioni ad Euro 2020.



Il CT conferma che il lavoro svolto fino a questo momento ha dato buoni frutti, ma che ci vorrà ancora del tempo per poter tornare ad essere ai vertici.

"Secondo il mio punto di vista ci vorrà ancora un po' di tempo per tornare a vincere e sognare, ma siamo sulla giusta strada. Ho a disposizione una generazione di ragazzi che per crescere devono giocare e fare esperienza. Ruolo ideale per Zaniolo? Di Francesco lo sa bene perchè lo allena tutti i giorni. Credo sia una mezz'ala, in questo momento le cose per lui stanno andando molto bene. L'ho seguito agli Europei Under 19, non sapevo neanche fosse dell'Inter perchè durante l'Europeo stava già andando alla Roma".

Tra i giocatori seguiti continua ad esserci Mario Balotelli, che ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura al Marsiglia.

"Balotelli viene sempre seguito, come tutti gli altri. Mario ha iniziato bene a Marsiglia. Il nostro obiettivo è quello di creare una squadra pronta che possa fare bene agli Europei. Una nazionale come la nostra deve sempre partecipare per vincere".

Sul gesto di Simeone contro la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

"Sono cose che accadono e che accadranno anche in futuro, ma è consapevole di aver fatto un brutto gesto. Dovessero squalificarlo, lo accetterà. La Juventus al ritorno non deve pensare ai tre goal, ma solo a segnare il primo e poi vedere. Possono riuscirci visto che l'anno scorso ne hanno fatti tre a Madrid. Ronaldo? In Champions non sta ripetendo le sue solite prestazioni, ma nel complesso la sua stagione è molto positiva".

Solo elogi invece per il lavoro che Gennaro Gattuso sta facendo sulla panchina del Milan e per gli acquisti a gennaio di Paquetà e Piatek da parte della dirigenza rossonera.

"E' una squadra con degli ottimi giocatori, a gennaio ha fatto due ottimi acquisti. Gattuso sta costruendo una buona squadra, ma ci vuole tempo. Gennaro conosce bene il calcio. Donnarumma sta crescendo, ma a livello di portieri non ci sono problemi coi vari Perin, Sirigu, Cragno e Meret".

Chiusura dedicata alla querelle Icardi-Inter. Con il bomber argentino Mancini non ha mai avuto nessun problema, tanto da conferirgli la fascia di capitano.