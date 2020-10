Mancini su Polonia-Italia: "Chiellini in dubbio, in attacco tutti vogliono giocare"

Roberto Mancini parla in conferenza stampa anche di Ciro Immobile: "Se potesse fare 38 partite consecutive con noi, farebbe 25 goal".

Dopo la sgambata contro la Moldavia, superata con un facilissimo 6-0, si torna a fare sul serio: domani sera l' sfida la per la terza giornata dei gironi di . Gara che Roberto Mancini presenta nella conferenza stampa della vigilia.

"La formazione di domani? Chiellini non è al meglio, valuteremo la situazione con Giorgio tra stasera e domattina, nel caso non dovesse giocare, lo utilizzerò poi contro l' . L'attacco? Tutti vogliono giocare, Kean, Immobile... Noi però abbiamo un modulo che in attacco mi costringe a lasciare qualcuno fuori".

Si parte quindi dalla formazione per Roberto Mancini, che evidenzia ancora qualche dubbio, sia legato a problemi fisici ma non solo. Poi si passa a studiare l'avversario, che ha in Lewandowski la sua guida.

"Se possiamo soffrirlo come successo con Dzeko? Non è che siamo noi a soffrire, in generale i giocatori forti mettono in difficoltà tutti. Credo che Lewandowski sia uno dei migliori attaccanti al mondo e che lo sia da parecchi anni. È un dispiacere non averlo visto giocare in Italia".

Poi Mancini parla della situazione di Ciro Immobile, che in Nazionale segna sempre molto meno rispetto alla .

"Dipende probabilmente dal modo diverso di giocare delle due squadre. Ma comunque, se si potessero fare 38 partite di seguito della Nazionale, Immobile 25 goal li farebbe. Purtroppo ci vediamo una volta ogni tanto e non è sempre facile, anche se lui con me ha sempre fatto bene".

Infine il commissario tecnico conclude con un complimento ai suoi giocatori, protagonisti di un grande cammino.