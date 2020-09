Mancini su Pirlo: "Sarà giudicato ogni due giorni"

Andrea Pirlo è al centro dell'attenzione del mondo del calcio italiano e non solo. Il neo-tecnico della , alla prima esperienza assoluta in panchina, è sotto l'occhio di tutti, inevitabilmente.

Del nuovo allenatore bianconero ha parlato anche Roberto Mancini. Il Ct della Nazionale Italiana, a margine della cerimonia per la consegna dei premi 'Manlio Scopigno' ad Amatrice, ha parlato del Pirlo allenatore, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

"Critiche? Pirlo ha abbastanza esperienza per sapere che in funziona così. Ogni due giorni sarà giudicato, una volta verrà considerato bravo e una volta no. Avrà dei momenti belli e altri meno belli, ma questo è il nostro lavoro"