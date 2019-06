Mancini spinge gli Azzurri: "Siamo l'Italia, mai più fuori da Mondiali e Europei"

Roberto Mancini parla alla vigilia della sfida con la Grecia: “Nessuna paura di perdere, sappiamo cosa vogliamo”.

E’ una vigilia molto importante quella che si sta vivendo in casa Azzurra. L’ infatti sabato sarà impegnati contro la Grecia nella sua terza partita del percorso di qualificazione che conduce ad un pass per .

Gli uomini di Roberto Mancini, attualmente primi nel Gruppo J con sei punti in virtù delle vittorie contro Finlandia e Liechtenstein, cercano ad Atene quel successo che possa consentire loro di allungare proprio sugli ellenici e la -Erzegovina che sono attualmente staccate di due lunghezze.

Il commissario tecnico Azzurro, parlando in conferenza stampa, ha parlato degli attaccanti a disposizione.

“Li ho visti tutti abbastanza bene, poi vedremo cosa fare, abbiamo ancora un paio di ore per decidere. Abbiamo cinque centravanti, qualcuno non potrà venire in panchina. Siamo attesi da due partite in pochi giorni, sono convinto che chi scenderà in campo farà bene”.

La Grecia non rappresenta un avversario facile da affrontare.

“Negli ultimi mesi ha proposto un buon gioco, hanno cambiato diverse cose. E’ finito un ciclo e serve un po’ di tempo per ripartire, è un po’ la nostra stessa situazione. Non sappiamo come giocheranno, hanno varie possibilità e giocatori tecnici. Non sarà semplice”.

Mancini si aspetta una Nazionale propositiva.

“Abbiamo alcuni giovani che non hanno giocato molto in Europa, ma sappiamo cosa vogliamo. L’obiettivo è quello di migliorare partita dopo partita ed io sono tranquillo. Dobbiamo giocare sempre con la stessa mentalità, senza avere paura di perdere, abbiamo la possibilità di dimostrare che stiamo crescendo. Noi non possiamo entrare in campo pensando di pareggiare o con la paura addosso, anche se veniamo da un momento molto difficile siamo l’Italia. Il nostro atteggiamento non dipenderà dalla Grecia. Per noi è complicato avere trenta giocatori intercambiabili, ma se cambiamo due o tre elementi non devono esserci differenze”.

L’Italia punta a tornare a disputare un grande torneo dopo la mancata qualificazione a 2018.