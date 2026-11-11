Mancini spiega perché la sua è l'Italia dei giovani: "Tutti li volevano e si lamentano, dobbiamo chiamarli per conoscerli"

Il CT azzurro ha risposto a precisa domanda dopo le polemiche delle ultime settimane seguite soprattutto alle dichiarazioni del procuratore di Calò del Frosinone, che aveva parlato di scarsa meritocrazia a causa della mancata convocazione del suo assistito.
Parole che non erano piaciute allo stesso Mancini che aveva risposto a sua volta a muso duro: "Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Però non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase. Quando servirà lo faremo, ma non perché ce lo dice il suo procuratore"
L'ITALIA DEI GIOVANI
Nella conferenza della vigilia di Italia-Francia, come detto, Mancini è tornato sul tema giovani in Nazionale spiegando: "Noi dobbiamo chiamarli per conoscerli direttamente, aver avuto dei ragazzi più giovani è stato importante per conoscerli e capire le qualità che possono avere, anche in ottica futura. Tutti volevano i giovani in Nazionale, tutti si lamentano che non giocano mai. Speriamo di azzeccarli e chiamare i più forti".
Uno dei giovani convocati da Mancini è Cisse del Milan che potrebbe debuttare proprio a San Siro: "L'effetto San Siro non mi condizionerà nelle scelte, quelle le farò perché penso che saranno le scelte giuste. L'ultima partita di Barella è stata ottima, così come quelle di Cissé".
LE ASSENZE DELLA FRANCIA
Zidane ha già perso parecchi giocatori per infortunio e rischia di dover fare a meno anche di Kylian Mbappè. "Se viene un raffreddore a Olise va bene... Ma è anche bello giocare contro squadre così forti. Dobbiamo fare la nostra partita e cercare di vincerla" ha scherzato il CT dell'Italia.
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Mancini, intervistato da 'Sky Sport', però non si fa illusioni: "La Francia ha giocatori talmente forti in attacco che se se ne fanno male sei, ne hanno altri sei più forti. Basta vedere i giocatori che hanno lasciato a casa non convocati, quelli che si sono fatti male e quelli che giocheranno. Non credo che cambi molto a livello qualitativo".
LA FORMAZIONE DELL'ITALIA
Mancini non si è sbilanciato molto sulla formazione che affronterà la Francia: "Ho tutto abbastanza chiaro, però qualcosa in cui dobbiamo prendere delle decisioni c'è ancora". I dubbi riguardano soprattutto gli esterni d'attacco dove sono comunque favoriti Sebastiano Esposito e Cambiaghi.
Verso la panchina invece Dimarco al quale come terzino sinistro dovrebbe essere preferito Calafiori, Mancini spiega: "Dimarco gioca in un modulo diverso, ma sono calciatori che hanno giocato anche in delle difese a quattro e non hanno difficoltà. Si adattano a qualsiasi disposizione tattica".