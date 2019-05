Mancini sorpreso dall'Italia: "Siamo più avanti, possiamo giocarci gli Europei"

Obiettivo . Roberto Mancini, alla vigilia della doppia sfida contro Grecia e , non nasconde più la sua giovane e punta l'obiettivo.

Il CT dell'Italia, intervistato da 'La Stampa', ammette di essere rimasto sorpreso dalla veloce crescita della Nazionale.

"Credevo ci avremmo impiegato di più, pensavo di soffrire all’inizio e invece, per merito dei ragazzi, siamo avanti. Puntavo al Mondiale, ma ora ci possiamo giocare l’Europeo . La cosa più faticosa è stare mesi senza poter allenare, mi vengono delle idee e non posso applicarle".

Mancini sa bene che in realtà l'Italia non è la squadra più forte d'Europa, ma è convinto di potersela giocare alla pari con tutti.

"Ci sono squadre più avanti di noi. La su tutte, ma nessuno ha un fenomeno. Se facciamo un buon lavoro, se giochiamo un calcio offensivo che diverta e che gratifichi, i risultati sono possibili. Noi siamo l’Italia, possiamo fare come la Francia e la e aprire un ciclo. E' un buon momento. La Francia anche per l’età è la più forte e oggi ci batte. Ma all’Europeo 2020 ce la giochiamo ".

Quindi il CT si sofferma su due dei più fulgidi talenti della nuova Italia, Moise Kean e Nicolò Zaniolo.

" Kean ha solo 19 anni, dipende da lui ma può diventare un attaccante straordinario. Io lo faccio giocare anche esterno, ma se fa quello che deve fare sarà un grande centravanti. Alla prima convocazione Zaniolo era spaesato. Dopo tre mesi sembrava un altro giocatore. Poi Tonali, Barella, Mancini. Anche a livello fisico possiamo dire la nostra. A me sembrano soprattutto bravi. Come giocatori e come persone".

Infine Mancini racconta un aneddoto che spiega bene il clima di Coverciano.

"Per loro ogni convocazione è una festa, non solo per i più giovani. Prendete Izzo, per esempio. E’ forte, ha fatto un gran campionato e mi ha colpito l’atteggiamento nel primo giorno in azzurro. Sembrava fosse a Disneyland".