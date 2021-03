Mancini soddisfatto dell'Italia: "Difficile quando le squadre si chiudono così"

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra ha commentato il successo contro la Bulgaria: "Proveremo a segnare di più".

Non una vittoria esaltante per l'Italia di Mancini, ma comunque una vittoria. La formazione azzurra ottiene tre punti fondamentali nelle qualificazioni al Mondiale 2022 grazie alla rete del Gallo Belotti su rigore nel primo tempo e quella di Locatelli nella ripresa. Bulgaria battuta 2-0 e sei punti in classifica.

Stavolta l'Italia ha sofferto, ma il dubbio penalty della prima frazione e il gran goal di Locatelli hanno portato un successo essenziale per rispondere alla lanciata Svizzera, avversaria per il primo posto nel girone, che permette la qualificazione a Qatar 2022 senza passare dai playoff, che spettano invece alla seconda in graduatoria.

Al termine della gara, Mancini ha parlato così:

"Le partite sono tutte molto difficili, quando affronti squadre che si mettono dietro la palla. Magari trovi meno spazi e finchè non la sblocchi è difficile"

Qualche difficoltà in più, ma il ct dell'Italia è soddisfatto

"Forse in questo momento della stagione i giocatori sono più stanchi, ma non abbiamo mai rischiato trovando diverse occasioni da goal".

Locatelli è l'ennesimo giocatore in goal con l'Italia:

"Aveva fatto bene anche nella gara di Parma, così come oggi. Bene anche Sensi. Belotti? Era lui il rigorista designato".

Per approdare al Mondiale sarà essenziale vincere con più reti possibili in ogni gara: