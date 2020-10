Mancini sicuro: "L'Italia vincerà le prossime due gare"

Il tecnico dell'Italia ha parlato dopo il pareggio contro l'Olanda: "A volte ci sono gli avversari, può capitare. Prestazione maschia".

Rimane imbattuta, l' di Mancini, nella nuova edizione della . Pari anche contro l' dopo quello contro la , ma azzurri sorpassati: la squadra di Lewandowski non ha lasciato scampo alla , prendendosi la testa del raggruppamento A.

Sensazioni positive in ogni caso per la Nazionale azzurra, che saluta il 2020 in maniera decisamente positiva a livello di risultati, in attesa di tornare in campo il prossimo anno per preparare al meglio l'Europeo itinerante, posticipato a causa della pandemia di coronavirus.

Al termine di Italia-Olanda 1-1, Mancini ha parlato così:

Altre squadre

"A volte ci sono gli avversari, può capitare. Non ci capitava da tanto tempo. E' stata una gara combattuta, le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi".

Sembrava che l'Olanda dovesse scendere in campo con il 4-2-3-1, invece 4-3-3 per De Boer:

"Hanno cambiato per la prima volta assetto tattico. L'Olanda è una squadra forte con giocatori forti e sapevamo che sarebbe stata dura, ma la nostra è stata una prestazione maschia".

Mancini è sicuro della sua Italia: