A una settimana dal trionfo di Wembley, non si fermano i festeggiamenti della Nazionale. La gioia per l'impresa dell'Italia di Roberto Mancini è, infatti, ancora intatta. A celebrare la vittoria a 7 giorni di distanza ci ha pensato proprio il commissario tecnico degli 'Azzurri' attraverso il suo profilo ufficiale Twitter:

"Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte".