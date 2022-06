Mancini ritrova Marco Rossi: quando i due ct erano compagni nella Sampdoria

Per due anni, l'allenatore dell'Italia e quello dell'Ungheria hanno indossato la stessa maglia. Questa sera si ritrovano uno contro l'altro.

"Credo di averlo preso io alla Sampdoria. È un ragazzo perbene e un bravissimo allenatore, grazie a lui l'Ungheria è migliorata tantissimo e sta facendo un lavoro straordinario".

Roberto Mancini lo conosce bene, il suo dirimpettaio di stasera. Perché è italiano, sangue tricolore proprio come il suo. E perché parecchi anni fa è stato suo compagno di squadra. Altri tempi, i tempi in cui Marco Rossi, oggi commissario tecnico dell'Ungheria, giocava nella Sampdoria, una delle tante casacche indossate nella sua avventura da calciatore professionista.

1993-1995: sono le due stagioni vissute in comune da Mancini e Rossi sul lato blucerchiato di Genova. Era ancora una grande Sampdoria, a pochi anni di distanza dallo Scudetto del Mancio, di Vialli e di Boskov. In panchina c'era Sven-Goran Eriksson, in campo personaggi illustri del calcio italiano come Ruud Gullit, Sinisa Mihajlovic, Attilio Lombardo, Chicco Evani, Gianluca Pagliuca (poi Walter Zenga), David Platt, Vladimir Jugovic. Tanta roba. Nel '94 arrivò terza, quella Samp. E conquistò la Coppa Italia. Un anno dopo arrivò fino alla semifinale di Coppa delle Coppe, perdendola ai calci di rigore contro l'Arsenal.

L'articolo prosegue qui sotto

È il punto più alto in assoluto toccato da Rossi nella propria carriera. Difensore onesto, origini torinesi, non è mai riuscito a mantenersi a livelli eccelsi. Il Toro lo abbandonò dopo averlo sedotto, la Sampdoria lo riportò nel grande calcio dopo qualche stagione tra Serie C1 e Serie B. A Genova non giocò molto, specialmente il primo anno: 9 presenze, contro le 16 del campionato successivo. Però fece la conoscenza del Mancio, ai tempi un po' più musone e ancora più rompiscatole di oggi, ma con due piedi da artista.

"Era un talento naturale, vedeva lo sviluppo del gioco prima di tutti, per questo dava indicazioni ai compagni - ha detto Rossi alla 'Gazzetta dello Sport' alla vigilia di Italia-Ungheria - Precoce da calciatore e da tecnico. E poi era un leader in una squadra con Vierchowod, Evani, Jugovic, Lombardo, Platt, Gullit…".

Se Mancini rimase alla Sampdoria per altri due anni, prima di chiudere in bellezza nella Lazio cragnottiana, Rossi aveva la tendenza ad aprire la mente già all'epoca. A sperimentare, a scoprire luoghi nuovi e nuove culture. E così ecco l'America di Città del Messico, tappa inedita per un italiano, e poi i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Certo, nulla in confronto al Rossi commissario tecnico, uno che conosce bene il concetto di periferia del calcio. Ha allenato nel campionato ungherese, poi in quello slovacco, infine gli è stata data l'opportunità di misurarsi con una nazionale. Lui l'ha presa sotto la propria ala, le ha dato una forma, l'ha plasmata per bene, l'ha portata agli Europei. Dove è uscito ai gironi, però fermando la Francia e la Germania. Dopo l'inebriante successo sull'Inghilterra, ora vuole fare lo scherzetto all'Italia di Mancini. Niente sconti.