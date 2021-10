Mancini ripensa agli Europei: "Gli inglesi si erano già tatuati le coppe"

Dopo un'estate trionfale, l'Italia del calcio è ripartita con qualche difficoltà nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ecco perché Roberto Mancini in vista della Nations League predica prudenza.

Il Ct azzurro, intervistato in esclusiva dal 'TGPoste' visibile su www.postenews.it, chiede alla sua squadra di evitare l'eccessivo entusiasmo citando proprio l'esempio inglese.

“Un po’ di scaramanzia ci vuole sempre, non possiamo fare come gli inglesi che si erano già tatuati le coppe. È un torneo importante e giocando in Italia speriamo di poterlo vincere. Poi a novembre ci saranno le ultime due partite di qualificazione a Qatar 2022. Dopo queste ultime partite potremo dire qualcosa”.

Mancini quindi è tornato sul trionfo a Euro 2020, un successo che ha regalato tanta gioia dopo un periodo particolarmente difficile per tutti.

Infine il tecnico della Nazionale ha lanciato uno sguardo anche sul campionato appena iniziato.

"Penso che sia normale che ci sia un equilibrio in questo inizio di campionato perché molti calciatori hanno giocato gli Europei e la Coppa America, quindi sono arrivati non in grande condizione e le squadre hanno bisogno di assestarsi. Penso che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più squadre. La rivelazione? Potrebbe essere il Napoli. In questo momento ha iniziato bene, secondo me è una squadra forte da diverso tempo”.