Mancini ‘pesca’ in Argentina: Mateo Retegui sarà convocato per le prossime sfide dell’Italia

Mateo Retegui sarà uno dei giocatori convocati da Mancini per il prossimi impegni dell’Italia: è il bomber del Tigre.

Si chiama Mateo Retegui, ha segnato sei goal in altrettante partite di Superliga argentina e, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarà tra i giocatori convocati da Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale Azzurra.

Secondo quanto riportato dai media argentini, il bomber del Tigre è stato convocato per le prossime sfide di Qualificazione ad Euro 2024 che vedranno l’Italia impegnata prima a Napoli contro l’Inghilterra il prossimo 23 marzo e poi a Ta' Qali il successivo 26 marzo sul campo di Malta.

Classe 1999, Retegui è cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors, club al quale è ancora legato contrattualmente, ma nelle ultime stagioni ha vestito, sempre in prestito, le maglie di Estudiantes e Talleres.

La sua esplosione è avvenuta a Victoria, con il Tigre, dove nella sua prima annata ha segnato qualcosa come 19 reti in 27 partite, mentre il suo 2023 si è aperto appunto con un exploit da 6 goal in 6 partite di campionato.

Molto forte dal punto di vista fisico, ha nell’abilità nel gioco aereo una delle sue doti migliori ed è un attaccante capace di reggere il peso del reparto e di far salire la squadra.

Un innesto nel gruppo Azzurro che risponde alle esigenze di Roberto Mancini che, parlando mercoledì a ‘Il Messaggero’, non aveva nascosto le sue preoccupazioni in merito all’attacco della Nazionale (tra le novità proposte ci sarà anche Andrea Compagno della Steaua).

"I problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po’ di più nel Leeds e può agire da punta centrale. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare. E non giocano".

Retegui, che recentemente è stato anche accostato a diversi club italiani, sarà dunque il prossimo oriundo Azzurro ed andrà ad unirsi ai vari Emerson Palmieri, Rafael Toloi e Jorginho. Ma non è tutto.

Nelle scorse ore era giunta dall’Argentina la notizia dell’approdo in Azzurro di un altro talento argentino: Bruno Zapelli.

Ad annunciare la sua convocazione, ma per la Nazionale U21 guidata da Paolo Nicolato, è stato il suo club: il Belgrano.

Zapelli, che è un trequartista, sarà a disposizione per le amichevoli in programma il 24 e 27 marzo con Serbia ed Ucraina.