Mancini crede in Raspadori: "Spero possa fare come Paolo Rossi"

Dopo l’ufficializzazione della lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla fase finale di Uefa Euro 2022, oggi per Roberto Mancini è stato tempo di conferenza stampa, in vista dell'ultima amichevole della squadra prima della fase finale degli Europei.

Gli Azzurri affronteranno in amichevole a Bologna la Repubblica Ceca (calcio d’inizio ore 20,45, diretta tv su Rai1). Un test significativo, contro una Nazionale qualificata anch’essa per la fase finale dell’Europeo e inserita dalle urne Uefa nel gruppo D insieme a Croazia, Inghilterra e Scozia.

Raspadori è la novità più grande di questa spedizione europea, ma Roberto Mancini è sicuro delle sue qualità, anche ricordando uno come Paolo Rossi.

"E' diverso da Ciro e dal Gallo, potrebbe essere il futuro della Nazionale. Ha qualità straordinarie, è stata l'unica motivazione. Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l'ho portato solo per questo. Credo che possa far bene in Nazionale. In questi giorni stiamo valutando la sua condizione fisica, perché prima dell'Under 21 veniva da un problema fisico".