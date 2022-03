Prosegue la maledizione Mondiali per la Nazionale Italiana. Dopo l'eliminazione a novembre 2017 per mano della Svezia, la nazionale campione d'Europa in carica perde la semifinale playoff e non riesce ad ottenere la qualificazione al torneo iridato in programma in Qatar.

A condannare gli 'Azzurri' una rete di Trajkovski al 92', che con il destro ha fulminato Donnarumma con una conclusione dalla lunga distanza. Al termine della sfida, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha commentato la cocente eliminazione ai microfoni di 'Rai Sport':

"Credo che se quella dello scorso luglio sia stata la cosa più bella che ho avuto a livello professionale, questa credo che sia la più grande delusione. Non si può dire nulla. Il calcio è questo. A volte succedono delle cose incredibili e stasera è successa. Forse non dovevamo esserci, però abbiam fatto tutto per cercare di vincere. Difficile parlare della partita... Certe partite sono così".

Per il ct non ha girato la fortuna dopo la vittoria di Euro 2020:

"Credo che la vittoria dell'Europeo sia stata strameritata, poi la fortuna si è trasformata in totale sfortuna. Ci son successe delle cose impossibili a volte. Quando si perde bisogna sapere anche soffrire".

"Il gruppo l'abbiamo indovinato. Ci sono state due situazioni che normalmente non accadono. Ne bastava una e saremmo stati al Mondiale. Stasera non so nemmeno lo 'score' della partita... Subire il goal al 90' sembra fatto apposta... Ho bravi giocatori, mi dispiace molto per loro".

Mancini non si sbilancia sul tema futuro, non escludendo l'addio:

"La delusione è troppo grande ora per parlare di futuro. Bisogna far passare un po' di tempo, allo stesso tempo credo che la squadra sia fatta da giocatori bravi e può avere un grande futuro".

Sul rapporto con la squadra:

"A livello umano, posso dire che voglio più bene stasera ai ragazzi che a luglio. È un momento di grande difficoltà e quindi il mio affetto è ancora più grande".