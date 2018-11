Mancini lo ricorda all'Italia: "Il goal è un particolare importante, lo sistemeremo"

Roberto Mancini: "Nel calcio il goal è un particolare importante, però è un passo avanti rispetto alla vittoria contro la Polonia".

L'Italia, pur giocando per 70 minuti una buona partita, non è riuscita a battere il Portogallo. In questo modo gli azzurri concludono al secondo posto il girone della UEFA Nations League.

Al termine del match ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico azzurro Roberto Mancini. Lo jesino è sodisfatto del match giocato dai suoi ma al contempo non può non ammettere che esiste sempre il problema poca incisività in zona goal: "Nel calcio il goal è un particolare importante. Nel primo tempo abbiamo dominato, poi al 70' siamo calati ma è anche normale. Abbiamo però per l'ennesima volta dimostrato di saper giocare a pallone.

Però dobbiamo fare qualcosa di più e trovare con maggiore facilità il goal, non dipende dall'avere al centro una vera punta o una finta punta. E' un passo avanti rispetto a quanto visto alla Polonia, perchè il Portogallo è superiore ai polacchi ed abbiamo giocato bene".

A compromettere il primo posto nel girone è stato il match giocato in Portogallo con tanti ricambi rispetto al primo pareggiato contro la Polonia: "Rifarebbe le scelte dell'andata in Portogallo? Ho giocato così pensando di poter fare comunque risultato e far fare esperienza ai più giovani.

Ritengo comunque che grazie ai ragazzi ci siamo portati avanti sulla tabella di lavoro, ripeto bisogna risolvere il problema del goal, anche se penso sia solamente questione di tirare 5 cm più in là o 10 cm più in alto. Gli attaccanti a volte fanno goal, in altri momenti no, è successo sempre nella storia del calcio".

La strada sulla quale lavorare, goal a parte, è chiara: "Avendo giocatori tecnici abbiamo preso necessariamente questa strada, ossia avere rapidità negli spazi e capacità di sfruttare anche il contropiede. Piano piano metteremo a posto anche l'attacco. I portoghesi non hanno mai preso palla, ma non siamo riusciti a fare goal".

Elogi per Verratti ed in generale per tutto il reparto di centrocampo: "E' un grande giocatore al quale non porti mai via la palla. E' normale che sia calato alla fine. Barella è fenomenale per l'età che ha. A centrocampo le cose sono messe bene. Chiesa? Forse dovevamo cambiare spesso più gioco nel corso del primo tempo".

Chiusura sui fischi riservati all'ex capitano del Milan Leonardo Bonucci: "Non dovevano esserci, dopo un quarto d'ora sono finiti. Qui gioca la Nazionale, vanno incitati tutti".