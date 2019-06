Mancini lancia l'Italia: "Non ci sono squadre inarrivabili, voglio vincere Europei e Mondiali"

Mancini ha le idee chiare: "A parte Messi e Ronaldo e la Francia, non vedo squadre inarrivabili. Il mio programma è vincere Europei e Mondiali".

La doppia vittoria contro Grecia e ha avvicinato l' alla qualificazione ad ed ha ancora di più aumentato l'entusiasmo attorno alla nazionale allenata da Roberto Mancini.

Il CT azzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si dice molto soddisfatto del percorso che è stato intrapreso e del fatto che non ci sia più attorno alla squadra il pessimismo post eliminazione dal mondiale di 2018.

"Era una cosa grave la mancanza di affetto del pubblico nei confronti della nazionale, che è la squadra di tutti e che è stata capace in passato di regalare momenti di felicità collettiva. I momenti negativi però capitano a volte, senza sapere nemmeno il perchè. E' un qualcosa caitato a tutte le nazionali. Quando abbiamo cominciato c'era pessimismo, ma nella realtà i giocatori buoni in Italia ci sono sempre stati. Possono capitare anni senza fenomeni come Totti o Del Piero, ma di giocatori bravi ce ne sono sempre stati".

Prendendo in considerazione le altre nazionali, solo la gli sembra al momento una spanna sopra le altre.

"Se poi guardi a livello mondiale gli unici due veri fenomeni sono Messi e Ronaldo, che hanno oramai una certa età. Non vedo squadre inarrivabili, solo la Francia perchè ha un'età media molto bassa e sono campioni del mondo. Questo ci deve fare pensare che non ci dobbiamo precludere nessun obiettivo, si può fare tutto".

Motivo per il quale non è utopia avere velleità di vincere Euro 2020 e magari anche 2022.

"Bisogna fare tanti punti per migliorare il nostro ranking. Ci sono inoltre 12 mesi per trovare qualcuno che non è venuto ancora fuori. Il mio programma ad ogni modo è quello di vincere sia gli europei che i mondiali. Non so se le altre nazionali saranno d'accordo. Non vinciamo gli europei dal 1968, è arrivato il momento di farlo. Mi manca allenare in club nei periodi nei quali passano 4 mesi tra un match e l'altro, ma essere l'allenatore della nazionale è veramente qualcosa di molto prestigioso".

L'idea di mettere in campo insieme tanti giocatori di qualità è stata quella che sta permettendo di ottenere importanti risultati.

"Dovendo mettere insieme nel più breve tempo possibile una squadra in grado di capirsi ho dovuto affidarmi in primis all'estro ed alla qualità. Quando li ho visti giocare insieme, come Jorginho e Verratti contro l' , ho capito che potevano farcela. Non dimentichiamo nemmeno Cristante, con più fisico che serve sempre. Ho trovato Barella e Sensi, piccoli e geometrici pure loro".

Spera di poter inserire in questa nazionale anche Zaniolo, che sta attraversando un momento di flessione.

"Zaniolo? E' normale che abbia avuto un calo, c'è una pressione eccessiva su di lui, c'è chi lo ha cominciato a paragonare a Totti, ma non c'entra assolutamente niente perchè sono due giocatori diversi. Comunque dalla prima volta che l'ho chiamato a Coverciano è già un altro giocatore".

Alla sua nazionale però manca, su tutti, un giocatore con le caratteristiche di Francesco Totti.