Mancini lancia la sfida al Belgio: "Proveremo a vincere contro la miglior squadra d'Europa"

Il Ct Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio: "Proveremo a vincere contro la miglior squadra d'Europa".

Il Ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio che mette in palio un posto in semifinale a Euro 2020. Gli Azzurri sfideranno i 'Red Devils' nel dentro-fuori in programma domani sera a Monaco di Baviera.

Come consuetudine alla vigilia di ogni grande match, il commissario tecnico jesino è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione da sciogliere in vista del calcio d'inizio fissato per le ore 21.00 di domani:

"Ho pochi dubbi di formazione. Dobbiamo fare delle scelte e domani valuteremo le condizioni fisiche di tutti. Domani staremo meglio”.

Il focus si sposta subito sull'avversario di domani: il Belgio di Roberto Martinez che agli ottavi di finale ha eliminato il Portogallo:

"Affrontiamo la miglior squadra in Europa insieme alla Francia ma proveremo a vincere. Ho grande rispetto per il Belgio ma faremo la nostra partita. La Svizzera ha battuto la Francia, la Repubblica Ceca l’Olanda: le partite facili non esistono. Siamo nella parte più complicata del tabellone, ma siamo consapevoli delle nostre possibilità”.

A differenza del 'Mancio', il Ct spagnolo è alle prese con problemi decisamente più importanti a livello di organico visto il possibile forfait di due pilastri come Kevin De Bruyne e Eden Hazard:

"Quando si prepara una gara importante è giusto fare anche della pretattica. Queste partite sono belle perché scendono in campo grandi campioni: vedere le due squadre al completo sarebbe la cosa più bella”.

In chiusura di conferenza, Mancini riavvolge il nastro sulla partita disputata contro l'Austria e vinta, a fatica, soltanto ai tempi supplementari: