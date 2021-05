Italia-San Marino a Cagliari, Mancini svela l'11 un giorno prima: "Kean gioca"

Il commissario tecnico dell'Italia annuncia a sorpresa i titolari contro San Marino a oltre 24 ore di distanza: in campo Biraghi, Cragno e Grifo.

San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari venerdì 28 maggio, dunque la sfida alla Repubblica Ceca prima di affrontare la Turchia nella gara inaugurale degli Europei. La Nazionale azzurra si avvicina a grandi passi verso il torneo itinerante, un anno dopo lo slittamento.

Per il ct Mancini ancora diversi interrogativi per i convocati, vista la pre-lista che dovrà essere ridotta fino a 26 nomi nei prossimi giorni. Tanti hanno il posto assicurato, ma tra dubbi fisici e tecnici ancora valutazioni in corso. Intanto, però, il commissario tecnico non è in bilico per nessun titolare contro San Marino.

Durante la conferenza stampa di vigilia del match contro il San Marino, avvenuta nel Sud Sardegna, dove la Nazionale azzurra è in ritiro da qualche giorno, Mancini ha di fatto annunciato tutto l'undici titolare dell'amichevole. Tradotto, dentro le seconde linee, che potrebbero diventare titolari a seconda delle risposte che daranno al ct:

"L'amichevole di domani serve a lavorare sui nostri concetti di gioco e a valutare meglio qualche giocatore. Giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Pessina, Cristante, Castrovilli, Bernardeschi, Kean e Grifo".

4-3-3 dunque per l'Italia nel match di Cagliari, con Kean prima punta, supportato da Grifo e Bernardeschi. A cenrocampo ci saranno Pessina e Cristante insieme a Castrovilli, mentre Cragno giocherà 'in casa sua' tra i pali, difeso da Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi.

Saranno in panchina il resto dei pre-convocati, mentre non prenderanno parte alla sfida Verratti, Pellegrini e Sensi attualmente alle prese con problemi fisici vari. Proprio quest'ultimo sembra essere quello con la percentuale più bassa di pronto recupero.

Dopo la gara contro San Marino, l'Italia tornerà nella Penisola per sfidare la Repubblica Ceca il 4 giugno al Dall'Ara. Da qui ritorno a Coverciano e dunque viaggio verso Roma, per le prime tre sfide degli Europei in quell'Olimpico. Davanti, finalmente, al pubblico azzurro, di casa.