Mancini promuove l’Italia: “A Euro 2020 sarebbe stata dura batterci”

Roberto Mancini parla del suo progetto Azzurro: “Nessuno voleva la Nazionale, io ho detto subito sì. Volevo creare qualcosa di speciale”.

Quella con la quale si è ritrovata a fare i conti il mondo del calcio, è una situazione che fino a pochi mesi fa in pochi avrebbero potuto anche solo immaginare. Il Coronavirus ha imposto delle scelte importanti, come il sospendere, o in alcuni casi bloccare i campionati, e il rinviare eventi attesissimi.

Tra questi ultimi c’è certamente . La massima competizione calcistica continentale è stata spostata di un anno, cosa questa che ha costretto in molti a rivedere i propri piani.

Roberto Mancini, parlando a TV, ha commentato il momento che il calcio italiano sta vivendo.

“Mi sembra che ci sia del caos. Se dovessi parlare solo da allenatore della Nazionale, egoisticamente spererei che la stagione si chiudesse qui per ricominciare poi con calma. L’anno prossimo ci saranno moltissime partite e i giocatori saranno stanchi. In realtà però sono molti mesi che non si gioca e noi tutti vorremmo rivedere il calcio. Non è una situazione facile da gestire, mi auguro che presto scompaiano le mascherine. Alla ripresa il ritmo sarà abbastanza basso, ma il problema saranno gli infortuni. Serviranno alcune partite per ritrovare la condizione”.

Mancini ha parlato del suo progetto Azzurro.

“Nessuno voleva allenare la Nazionale. Venivamo da una mancata qualificazione ai Mondiali e credo che molti avessero il timore di guidarla. Quando l’hanno chiesto a me ho risposto subito di sì. I momenti difficili fanno parte del calcio, basta avere fiducia in se stessi e nei giocatori. Non era possibile che l’ non avesse più ottimi calciatori, non è mai successo in cento anni. Ai ragazzi ho chiesto qualcosa di speciale per riavvicinare la gente alla Nazionale, poi loro sono stati bravissimi e si è creata una bella atmosfera”.

L’Italia si è qualificata brillantemente per Euro 2020 e si sarebbe presentata ai blocchi di partenza del torneo con grandi ambizioni.

“Dicono che non abbiamo incontrato avversari molto forti, ma le partite vanno giocate e vinte. Adesso avremmo dovuto affrontare l’ a Wembley e la a , sarebbero stati test importanti. A breve avremmo iniziato il ritiro per gli Europei e invece dovremo rivederci a settembre dopo molti mesi e non sarà facile ripartire. Spiace perchè eravamo a buon punto. All’Europeo ce la saremmo giocata con chi è più avanti rispetto a noi, come la campione del mondo. Sarebbe stato difficile per tutti batterci, ma magari un altro anno servirà ai nostri giocatori per fare più esperienza”.

Il commissario tecnico Azzurro, si è soffermato su quei giocatori della Roma che adesso fanno parte del gruppo della Nazionale maggiore.