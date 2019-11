Mancini verso Euro 2020: "Obiettivo vittoria. Mi sarebbe piaciuto pescare la Francia"

Roberto Mancini analizza il gruppo dell'Italia con Svizzera, Turchia e Galles: "Le partite vanno giocate. Non siamo sfavoriti contro nessuno".

, e : queste saranno le tre avversarie dell' nel girone A di . Gli azzurri di Roberto Mancini giocheranno tutte le tre partite all'Olimpico di .

A margine del sorteggio è intervenuto il commissario tecnico Roberto Mancini, che a 'Sky Sport' ha commentato il verdetto dell'urna, invitando gli azzurri a non abbassare la guardia.

"Fortuna? Dipende dai punti di vista. Le partite vanno giocate. La Svizzera è un'ottima squadra, il Galles può essere la sorpresa e la Turchia è piena di giovani forti, ha fatto risultato due volte contro la ".

Il tecnico non ha nascosto comunque la sua ambizione: avrebbe voluto prendere subito la Francia nel girone, perché l'Italia non è sfavorita contro nessuno ed è un'avversaria temibile per tutti.

"Mi sarebbe piaciuto pescare la Francia. Non siamo sfavoriti contro nessuno, anche se certamente ci sono squadre più attrezzate che hanno iniziato il loro percorso qualche anno prima di noi. Penso che nessuno volesse trovare l'Italia nella fase a gruppi".

Ambizione che si vede anche quando si parla di obiettivi: l'Italia parte per vincere e mira soltanto alla vittoria, nonostante venga da anni complicati e un passsato recente con un mondiale mancato.