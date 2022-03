Mancini e l'esclusione di Balotelli: "Ho chiamato chi poteva essere più utile"

Sono giorni importanti quelli che ci separano dalla semifinale del playoff mondiale tra Italia e Macedonia del Nord: giovedì sera, al 'Barbera' di Palermo, gli azzurri dovranno vincere per qualificarsi alla finalissima contro una tra Portogallo e Turchia, ultimi eventuali scogli da superare per poter festeggiare l'accesso a Qatar 2022 ed evitare una seconda disfatta dopo quella del 2017.

Contro i nord-macedoni non ci sarà Mario Balotelli, non presente nella lista dei convocati nonostante a gennaio fosse stato chiamato per lo stage svolto a Coverciano. Intervenuto in conferenza stampa, Roberto Mancini ha spiegato i motivi dell'esclusione dell'attaccante in forza all'Adana Demirspor in Turchia.

"Ho cercato di chiamare chi poteva essere più utile. Abbiamo un mezzo allenamento domani, non c'è tanto spazio per provare cose nuove. La base era quella dei giocatori che avevano vinto gli Europei, tranne Bernardeschi che non stava benissimo o qualcun altro rimasto fuori, visto che non potevo portarne 40. Faremo delle valutazioni su chi non sta ancora benissimo".

L'obiettivo, in caso di qualificazione, è abbastanza chiaro.

"I nostri risultati sono arrivati grazie ad una base di gioco, credo che quella paghi sempre. Dobbiamo tornare a giocare come abbiamo sempre fatto, gli obiettivi non sono stati raggiunti per caso. Partiamo da una base solida e importante.

L'obiettivo è vincere i Mondiali e, per farlo, dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare in Qatar per alzare la coppa".

Nessuna preoccupazione per i periodi negativi di Insigne e Barella, fiducia illimitata anche nei confronti di Chiellini e Donnarumma.

"Non sono preoccupato, in Nazionale hanno sempre fatto bene e un momento 'no' può capitare. Chiellini sta abbastanza bene, il fatto che abbia giocato è positivo. Probabilmente non giocherà tutte le due gare, ma ne parleremo insieme e valuteremo. Donnarumma? La sua situazione non mi preoccupa, è meglio averlo con noi che contro".

Un impiego di Bonucci sarà invece valutato soltanto in vista dell'eventuale finale.

"Sta bene e si sta allenando, ma sarà valutato soltanto per la seconda eventuale partita".

Joao Pedro scelto per una maggiore duttilità rispetto a Balotelli.

"Dal punto di vista numerico non potevo chiamarne un altro. Joao Pedro può fare la seconda punta oltre che l'esterno d'attacco, le motivazioni sono state un po' queste".