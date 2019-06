Mancini elogia la sua Italia: "Vittoria meritata, non era facile ribaltarla"

Quarta vittoria su altrettante partite per l' nelle qualificazioni ad . Una rimonta, quella operata sulla , che soddisfa molto il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di Rai Sport.

All'ex e City è piaciuto soprattutto il secondo tempo dei suoi ragazzi, dove è stato messa qualità, quantità e giusta determinazione. Nel primo tempo invece qualcosa è andato storto.

"Abbiamo messo tutto in campo, non è semplice ribaltare una partita così perchè abbiamo rischiato anche qualche contropiede. Ma nella ripresa abbiamo dominato. Nel primo tempo non pressando bene abbiamo rischiato troppo. L'Italia è sempre stata una nazionale di prima fascia, ma ci sono dei momenti difficili. Insigne? Sono stati fatti due grandissimi goal".