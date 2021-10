Mancini è una furia: "Il rigore su Ibra non c'è, quello su Pellegrini è grande come una casa"

La Roma esce sconfitta e furiosa dalla gara contro il Milan, ma se Mourinho ha preferito rilasciare pochissime dichiarazioni c'è chi invece ha deciso di sfogarsi davanti ai microfoni.

Gianluca Mancini, intervistato da 'DAZN', ha infatti sottolineato come secondo i giallorossi gli errori del signor Marescia siano stati molto evidenti.

“Gli episodi li abbiamo visti tutti, il rigore di Ibanez non c’è assolutamente, Maresca viene richiamato ma non cambia idea. Noi difensori non possiamo più intervenire, non posso parlare. C’è un rigore grosso come una casa su Pellegrini con Kjaer che gli prende il polpaccio. Oggi gli episodi sono stati a sfavore nostro, il rigore su Pellegrini è nettissimo. Vengano a parlarci e a fare le riunioni, ci dicono di stare attenti con i falli di mano e infatti saltiamo come pinguini. Sui contatti dicono che vogliono dare sempre meno rigori, Ibanez non tocca Ibrahimovic che non calcia nemmeno, lo sto vedendo adesso è un contrasto normalissimo, se ogni volta in area di rigore ci sono questi contatti e si fischia rigore, non è più calcio. Se il VAR ti richiama, perché puoi sbagliare, puoi corretterci. Al VAR ci sono 5 arbitri, non so quanti, se ti richiamano vuol dire che hai sbagliato qualcosa”.