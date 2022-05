Mancini e il rammarico continuo: "Niente Mondiali, una cosa fastidiosa"

Ha riportato l'Italia sul tetto d'Europa dopo oltre cinquant'anni. Eppure Roberto Mancini deve fare i conti con una seconda e consecutiva mancata qualificazione ai Mondiali: se la prima vide Ventura fallire l'accesso a Russia 2018, stavolta è stato il Campione continentale 2021 a non accedere a Qatar 2022.

Una situazione difficile da vivere per il commissario tecnico della Nazionale azzurra, nella giornata di martedì premiato a Chieti al Teatro Marrucino in occasione della XVIII edizione del Premio Nazionale ‘Giuseppe Prisco’. Per l'ex mister di Inter e Galatasaray è arrivato il Premio Speciale della Giuria.

"È accaduto l'imprevedibile, perché il calcio sa essere crudele. Bisogna però accettare le sconfitte e ripartire".

Mancini deve accettare l'addio ai Mondiali 2022 al via il prossimo novembre, per la prima volta in tale periodo. Il rammarico però, rimane:

"Certo, c'è stato un grande dispiacere: avevamo fatto un percorso straordinario, non solo agli Europei, con tante partite senza perdere, e il fatto di non andare con i ragazzi ai Mondiali e di negare una gioia agli italiani è stata una cosa fastidiosa".

Il primo obiettivo sarà quello di far bene in Nations League e di ottenere la qualificazione agli Europei tedeschi del 2024:

"C'è questa partitissima con l'Argentina che per noi sarà importante, come sarà importante ripartire bene in Nations League. Siamo chiamati a rialzarci in fretta. Qualche giovane interessante c'è in questo campionato, ce ne vorrebbero di più".

La Nazionale azzurra scenderà in campo in ben cinque occasioni a giugno: il 4, contro la Germania, per inaugurare la nuova Nations League, dunque contro Ungheria, Inghilterra e nuovamente team tedesco, sempre per tale competizioni. Prima di tutto, però, la 'Finalissima' contro l'Argentina del primo del mese. Si riparte.