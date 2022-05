Mancini è certo: "Mancata qualificazione ai Mondiali, immeritata"

Il ct azzurro ha parlato in vista delle prossime sfide degli azzurri: "Abbiamo il girone di Nations League più difficile, sarà molto utile giocarci".

Cinque gare a giugno. Nessuna pausa per i giocatori della Nazionale azzurra, che terminata la stagione coi club avranno subito a che fare con le sfide dell'Italia, tra Nations League e match contro l'Argentina della 'Finalissima' prevista a inizio mese.

Un modo per ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022, al via il prossimo novembre. La Nations League nuovamente nel mirino dell'Italia, così da lottare per il nuovo trofeo ed avere un vantaggio in vista degli Europei del 2024 previsti in terra tedesca.

Diramata la lista dei convocati per i match di giugno, Mancini ora lavora con il gruppone azzurro. Desideroso di allontanare la delusione Mondiale:

"Ogni allenatore quando vince è amato e quando non vince molto meno. Io vedo che la gente ha ancora in mente l'Europeo, quindi la maggior parte delle persone che ho incontrato mi ha confortato. Quello ha mitigato un po' la delusione della mancata qualificazione, ma la differenza è che la mancata qualificazione è immeritata. Dobbiamo ripartire ed essere più forti di prima".

In conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Italia crede nella nuova infornata di giovani:

"Nello stage abbiamo visto più di 50 giocatori e quasi tutti bravi, con un grande futuro. Speriamo abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è rimasto perché migliore degli altri, ma perché la mattina abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglio, così da accorciare i tempi per questi giovani che hanno grandi qualità".

Mancini ha premiato Gatti, Esposito, Ricci, Cancellieri, Gnonto e Zerbin con la convocazione nel gruppo dell'Italia maggiore per le cinque sfide di giugno: facevano tutti parte della lista di giovani arrivati a Coverciano per essere valutati dallo staff tecnico azzurro.

L'Italia dovrà sfidare Germania, Inghilterra ed Ungheria nel proprio girone di Nations:

"Il più difficile. Non possiamo cambiare tutta la squadra, ma possiamo inserire alcuni dei ragazzi un po' più giovani che hanno giocato meno. Giocare contro Inghilterra, Germania e Ungheria ci sarà molto utile".

Parola al campo. Come sempre.